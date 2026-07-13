Lens su Openda: la formula dell'operazione e quanto può guadagnare la Juventus

L'ostacolo maggiore alla buona riuscita dell'operazione resta l'ingaggio di Openda, 4 milioni di euro. Per quando riguarda la formula, è probabile che si vada verso una soluzione che preveda il prestito secco, oppure il prestito con diritto di riscatto. Se invece pensiamo all'eventualità di una cessione in prestito con obbligo di riscatto, o addirittura all'ipotesi di un'immediata cessione a titolo definitivo, le cose si complicano. Facciamo due conti. La Juventus per l'obbligo di riscatto dal RB Lipsia ha speso 40,6 milioni di euro, che andranno ammortati in quattro anni, e il primo anno di ammortamento sarà il 2026-27. In altre parole, se la Juventus vendesse Openda a titolo definitivo questa estate, per evitare la minusvalenza dovrebbe cederlo ad almeno 40 milioni, mentre nell'estate del 2027 basterebbero 'solo' 30 milioni di euro.







