Lens su Openda: la formula dell'operazione e quanto può guadagnare la Juventus

ll Lens ci riprova per Lois Openda, che ha già giocato con la maglia del club francese nella stagione 2022-23. Secondo quanto riporta Footmercato, Jean-Louis Leca, direttore sportivo del Lens, sta provando in queste ore a spingere con la Juventus per il classe 2000 belga, che sarebbe attratto dalla possibilità di giocare la Champions League con il club classificatosi secondo nella Ligue 1 2025-26.
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