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Lois Openda JuventusGetty Images
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Lens su Openda: la formula dell'operazione e quanto può guadagnare la Juventus

Calciomercato
Serie A
Juventus
I. Openda

Il club francese è interessato all'attaccante belga, che ha profondamente deluso nella sua prima stagione a Torino: i dettagli.

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ll Lens ci riprova per Lois Openda, che ha già giocato con la maglia del club francese nella stagione 2022-23. Secondo quanto riporta Footmercato, Jean-Louis Leca, direttore sportivo del Lens, sta provando in queste ore a spingere con la Juventus per il classe 2000 belga, che sarebbe attratto dalla possibilità di giocare la Champions League con il club classificatosi secondo nella Ligue 1 2025-26.


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  • LA FORMULA

    L'ostacolo maggiore alla buona riuscita dell'operazione resta l'ingaggio di Openda, 4 milioni di euro. Per quando riguarda la formula, è probabile che si vada verso una soluzione che preveda il prestito secco, oppure il prestito con diritto di riscatto. Se invece pensiamo all'eventualità di una cessione in prestito con obbligo di riscatto, o addirittura all'ipotesi di un'immediata cessione a titolo definitivo, le cose si complicano. Facciamo due conti. La Juventus per l'obbligo di riscatto dal RB Lipsia ha speso 40,6 milioni di euro, che andranno ammortati in quattro anni, e il primo anno di ammortamento sarà il 2026-27. In altre parole, se la Juventus vendesse Openda a titolo definitivo questa estate, per evitare la minusvalenza dovrebbe cederlo ad almeno 40 milioni, mentre nell'estate del 2027 basterebbero 'solo' 30 milioni di euro.



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  • PRESTITO AL LENS?

    Considerato l'andamento della stagione 2025-26 di Openda, e le difficoltà incontrate, pensare di venderlo a 40 milioni sembra un'impresa molto difficile, ai limiti dell'impossibile. Se invece disputasse una buona stagione 2026-27 in prestito, magari proprio al Lens, pensare a una cessione a 30 milioni fra un anno potrebbe anche non essere irragionevole.

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