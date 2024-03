L'opinionista sul caso di qualche ora prima: "Allegri ha preso i soldi per 9 anni dalla Juve, gli si può chiedere perché arrivi a -18 dalla prima".

"Tridente offensivo come 'mossa politica'? Io non faccio il politico ma l'allenatore. I risultati non arrivano? Siamo momentaneamente terzi in classifica: lei sa come si fa l'allenatore? Io non so come si fa il giornalista. Mi faccia una domanda più intelligente e magari rispondo".

Il post partita di Juventus-Genoa, durante le classiche interviste a Sky, è stato piuttosto teso. Massimiliano Allegri ha risposto così a Gianfranco Teotino, opinionista presente negli studi dell'emittente satellitare, perdendo la pazienza dopo una domanda del giornalista.

Una vicenda che, qualche ora più tardi, ha provocato la reazione di Lele Adani, presente negli studi della Domenica Sportiva al termine del posticipo tra l'Inter e il Napoli.