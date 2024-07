Leicester-Palermo dove vederla: DAZN, Sky, Sportitalia o YouTube? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Amichevole di prestigio per il Palermo, che sfida il Leicester neopromosso in Premier League: dove sarà trasmessa l'amichevole.

Amichevole di assoluto prestigio per il Palermo, che se la vede contro il Leicester appena tornato in Premier League dopo solo anno di purgatorio in Championship, la seconda serie inglese.

Si tratta del secondo test precampionato per la squadra che, nel prossimo campionato di Serie B, verrà guidata in panchina dall'ex Sassuolo Alessio Dionisi: la prima, disputata qualche giorno fa, ha visto il Palermo venire sconfitto per 1-0 dagli svizzeri del Rapperswil-Jona.

Dopo il Leicester i rosanero affronteranno un'altra formazione inglese, ovvero l'Oxford United, prima di tuffarsi sui turni preliminari della Coppa Italia e infine sulla Serie B a partire dalla metà di agosto.

Ma dove e quando si gioca Leicester-Palermo? Dove sarà possibile vederla in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni.