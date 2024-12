Leicester-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Leicester e Manchester City contro per la diciannovesima giornata di Premier League: canale tv, formazioni e copertura streaming.

La crisi senza fine del Manchester City, nella diciannovesima giornata di Premier League, metterà la squadra di Pep Guardiola di fronte ad un nuovo esame da affrontare per cercare di uscire dal tunnel.

Haaland e soci sfidano il Leicester, impelagati nella lotta per non retrocedere e reduci dal ko di Anfield in casa del Liverpool. I Citizens, invece, nel Boxing Day non sono andati oltre il pari ad Etihad contro l'Everton.

Tutto su Leicester-Manchester City: formazioni, canale tv e dove vedere la partita in streaming.