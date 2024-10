Lecce-Verona dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lecce e Verona si sfidano al Via del Mare in uno scontro salvezza già delicato: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Lecce e Verona si sfidano in uno scontro salvezza già delicato, nonostante si siano giocate soltanto poche giornate dall'inizio del campionato. Il Lecce è reduce dalla sconfitta di misura sul campo della capolista Napoli, una vera e propria disfatta invece quella del Verona a Bergamo dove ha perso 6-1. Ecco dunque tutte le informazioni utili su Lecce-Verona: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni. L'articolo prosegue qui sotto