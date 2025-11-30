Pubblicità
Casadei TorinoGetty Images
Michael Baldoin

Lecce-Torino dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Torino affronta il Lecce al Via del Mare nel match all'ora di pranzo della domenica: dove vedere la gara della 13a giornata in tv e streaming e le formazioni dell'incontro.

Il lunch match della 13ª giornata di Serie A mette di fronte due squadre in cerca di riscatto: al Via del Mare il Lecce di Eusebio Di Francesco ospita il Torino di Marco Baroni.

I salentini, dopo i quattro punti conquistati contro Fiorentina ed Hellas Verona, sono incappati in un ko in trasferta contro la Lazio, nonostante una gara disputata a larghi tratti alla pari con gli uomini di Maurizio Sarri.

Dall’altra parte, i granata sembravano aver trovato equilibrio dopo un avvio complicato, grazie a sei risultati utili consecutivi. Tuttavia, il pesante 5-1 subito in casa dal Como ha riaperto una ferita dolorosa, rendendo immediata la necessità di voltare pagina.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • LECCE-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Lecce-Torino

    • Data: domenica 30 novembre 2025

    • Orario: 12:30

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-TORINO

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco.

    TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams. All. Baroni.

  • ORARIO LECCE-TORINO

    La gara fra Lecce e Torino, valida per la 13a giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 30 novembre 2025, allo stadio Via del Mare di Lecce, con fischio d’inizio ore 12:30.

  • DOVE VEDERE LECCE-TORINO IN TV

    La partita tra Lecce e Torino sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • LECCE-TORINO IN DIRETTA STREAMING

    La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Lecce-Torino in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La partita di DAZN sarà raccontata dalla voce di Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Cristian Brocchi.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL potrete seguire le fasi salienti di Lecce-Torino grazie alla diretta testuale.

