Lecce-Torino dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Il lunch match della 13ª giornata di Serie A mette di fronte due squadre in cerca di riscatto: al Via del Mare il Lecce di Eusebio Di Francesco ospita il Torino di Marco Baroni.
I salentini, dopo i quattro punti conquistati contro Fiorentina ed Hellas Verona, sono incappati in un ko in trasferta contro la Lazio, nonostante una gara disputata a larghi tratti alla pari con gli uomini di Maurizio Sarri.
Dall’altra parte, i granata sembravano aver trovato equilibrio dopo un avvio complicato, grazie a sei risultati utili consecutivi. Tuttavia, il pesante 5-1 subito in casa dal Como ha riaperto una ferita dolorosa, rendendo immediata la necessità di voltare pagina.
Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.