Lecce-Roma è Antonino Gallo contro Giacomazzi: il terzino dei pugliesi sfiderà il suocero

Il terzino sinistro ha sposato la figlia del collaboratore di De Rossi, Stephanie: "Il nostro rapporto va oltre il calcio".

Antonino Gallo non è nato a Roma. Nella Roma non ha mai giocato e non ne è tifoso. E dunque, in linea teorica, la partita che lunedì vedrà opposte il suo Lecce e i giallorossi di Daniele De Rossi non dovrebbe avere un sapore particolare.

Sbagliato. Perché Lecce-Roma, oltre ad avere una valenza importantissima sulla classifica di entrambe le formazioni, sarà anche una questione di famiglia. Per Gallo da una parte, per Guillermo Giacomazzi dall'altra.

In che senso? Nel senso che Giacomazzi, assistente di De Rossi a Roma dopo aver già collaborato con lui alla SPAL, è il... suocero di Gallo.