Lecce-Roma dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lecce e Roma si affrontano nella trentesima giornata di Serie A: formazioni, canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.

La trentesima giornata di Serie A offre l'incrocio tra corsa salvezza e rimonta Champions, con la sfida che vedrà affrontarsi Lecce e Roma.

Se i salentini sono in serie nera e hanno l'obbligo di far punti per respirare e rilanciarsi nella lotta per non retrocedere, la squadra di Ranieri - pur essendo uscita dall'Europa League - vive un momento d'oro in campionato e si è regalata l'opportunità di sferrare l'assalto al quarto posto.

Tutto su Lecce-Roma: canale tv, formazioni e copertura streaming della partita.