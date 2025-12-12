Pubblicità
Nikola Stulic Lecce PisaGetty Images
Michael Baldoin

Lecce-Pisa 1-0, pagelle e tabellino: Banda ispira, Stulic decide, Akinsanmiro sottotono

La formazione giallorossa trova un altro importantissimo successo casalingo e si porta sei punti sopra la zona retrocessione, in attesa dei match del weekend.

Tre punti d’oro per il Lecce: il successo nell’anticipo del venerdì proietta i giallorossi lontano dalla zona retrocessione e condanna il Pisa nei bassifondi della classifica.

L’avvio di gara costringe il Lecce a un cambio forzato: Berisha, uno dei giocatori più in forma, è out per un infortunio muscolare e viene sostituito da Kaba. I padroni di casa si rendono subito pericolosi, soprattutto sui calci piazzati, con Tiago Gabriel che spreca la prima vera occasione da pochi passi, mandando alto di testa sul cross teso di Camarda.

In avvio di ripresa, Kaba ruba palla ad Akinsanmiro in zona trequarti, entra in area ma non conclude a tu per tu con Semper e prova a servire Camarda: la difesa del Pisa riesce a spazzare in angolo, tra i sospiri dei tifosi salentini. Il Lecce però non si ferma e la scelta di Di Francesco si rivela vincente: Banda e Stulic, entrati pochi minuti prima per Pierotti e Camarda, confezionano il gol del vantaggio. L’esterno salta sul fondo e serve un cross basso al centro per il primo centro in Serie A del serbo.

  • PAGELLE LECCE

    Lasciato inizialmente in panchina a favore di Camarda, Stulic (voto 7) entra a venti minuti dalla fine e segna la sua prima rete in Serie A. Il serbo si muove come un vero attaccante, dimostrando finalmente il motivo dell’investimento fatto dal Lecce ad agosto.

    Insieme a Stulic, decisivo anche l'ingresso di Banda (voto 7): la sua accelerazione sulla sinistra rompe il catenaccio avversario e contribuisce in modo decisivo al risultato finale.

    Camarda (voto 6) si batte tra le maglie nerazzurre, cercando di creare occasioni, ma spesso si trova isolato. Non una prestazione perfetta, ma sufficiente. 

    VOTI LECCE (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6.5, Gaspar 6.5, Tiago Gabriel 5.5, Ndaba 6 (74' Gallo 6); Coulibaly 6, Ramadani 6, Berisha sv (11' Kaba 6.5); Pierotti 6 (66' Banda 7), Camarda 6 (67' Stulic 7), Sottil 6.5 (74' Tete Morente 6). All. Di Francesco

  • PAGELLE PISA

    Non è serata per Akinsanmiro (voto 5): il classe 2004 torna titolare dopo un mese, ma accumula errori uno dopo l’altro. Uno di questi viene graziato da Kaba, che non riesce a concludere a rete, e dopo un’ora viene sostituito da Gilardino.

    Meister (voto 5) non entra veramente mai in partita: perde molti palloni e non crea mai pericoli concreti.

    Touré (voto 6) è l’unico a provarci, spingendo costantemente sulla fascia destra e rendendosi disponibile per i cross sul secondo palo, ma da solo non basta a cambiare l’inerzia del match.

    VOTI PISA (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5.5 (46' Raul Albiol 5.5), Canestrelli 6.5, Caracciolo 5 (81' Buffon sv); Touré 6, Akinsanmiro 5 (59' Angori 6), Vural 5.5, Aebischer 5.5, Leris 5.5 (74' Lorran sv); Moreo 5.5 (59' Tramoni 6), Meister 5. All. Gilardino

  • TABELLINO LECCE-PISA 1-0

    Marcatori: 72' Stulic

    LECCE (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6.5, Gaspar 6.5, Tiago Gabriel 5.5, Ndaba 6 (74' Gallo 6); Coulibaly 6, Ramadani 6, Berisha sv (11' Kaba 6.5); Pierotti 6 (66' Banda 7), Camarda 6 (67' Stulic 7), Sottil 6.5 (74' Tete Morente 6). All. Di Francesco

    PISA (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5.5 (46' Raul Albiol 5.5), Canestrelli 6, Caracciolo 5 (81' Buffon sv); Touré 6, Akinsanmiro 5 (59' Angori 5.5), Vural 5.5, Aebischer 5.5, Leris 5.5 (74' Lorran sv); Moreo 5.5 (59' Tramoni 6), Meister 5. All. Gilardino

    Arbitro: Juan Luca Sacchi

    Ammoniti: Calabresi (P), Tete Morente (L), Gaspar (L)

    Espulsi: -

