Lecce-Pisa 1-0, pagelle e tabellino: Banda ispira, Stulic decide, Akinsanmiro sottotono

Tre punti d’oro per il Lecce: il successo nell’anticipo del venerdì proietta i giallorossi lontano dalla zona retrocessione e condanna il Pisa nei bassifondi della classifica.

L’avvio di gara costringe il Lecce a un cambio forzato: Berisha, uno dei giocatori più in forma, è out per un infortunio muscolare e viene sostituito da Kaba. I padroni di casa si rendono subito pericolosi, soprattutto sui calci piazzati, con Tiago Gabriel che spreca la prima vera occasione da pochi passi, mandando alto di testa sul cross teso di Camarda.

In avvio di ripresa, Kaba ruba palla ad Akinsanmiro in zona trequarti, entra in area ma non conclude a tu per tu con Semper e prova a servire Camarda: la difesa del Pisa riesce a spazzare in angolo, tra i sospiri dei tifosi salentini. Il Lecce però non si ferma e la scelta di Di Francesco si rivela vincente: Banda e Stulic, entrati pochi minuti prima per Pierotti e Camarda, confezionano il gol del vantaggio. L’esterno salta sul fondo e serve un cross basso al centro per il primo centro in Serie A del serbo.