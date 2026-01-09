Pubblicità
Lecce-Parma probabili formazioni, chi gioca? Le ultime su Camarda, Stulic, Almqvist e Oristanio

Lecce e Parma in campo per il primo match del ritorno, si gioca per importanti punti salvezza: Tete Morente, Pierret e Suzuki tra i giocatori indisponibili.

A Lecce, nel match 'dell'ora di pranzo' si scende in campo per tre punti importantissimi. Con l'inizio del girone di ritorno si comincia a fare sul serio, ogni scontro diretto è fondamentale. Lo sanno i giallorossi di Di Francesco, lo sanno gli ospiti del Parma, guidato da Cuesta.

Entrambe a poche lunghezze dal terzultimo posto, Parma e Lecce condividono praticamente la stessa posizione di classifica, tanto che i gialloblù si trovano a 18 punti e i giallorossi a 17, mentre la Fiorentina è poco dietro con 13 totali ottenuti fin qui. In piena lotta salvezza, sia Parma che Lecce non hanno ancora trovato un avera svolta di continuità: negli ultimi cinque incontri nessuna delle due è andata oltre i sette punti (ottenuti dagli emiliani, tre in più dei salentini).

Pochi indisponibili per entrambe, nonostante i soliti assenti. Il Lecce ritroverà Coulibaly dal prossimo turno, vista l'eliminazione del suo Mali dalla Coppa d'Africa.

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Banda, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berisha, Fruchtl, Pierret, Tete Morente

    Ballottaggi: Banda 55%-Pierotti 45%, Stulic 55%-Camarda 45%

  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta.

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Frigan, Ndiaye, Suzuki

    Ballottaggi: Oristanio 55%-Almqvist 45%

  • DOVE VEDERE LECCE-PARMA

    Lecce-Parma si gioca domenica 11 gennaio alle 12:30. La diretta? Live esclusiva su DAZN, sia in tv che in streaming.

    Non solo la possibilità di vedere la gara tra Lecce e Parma in diretta tramite il sito e l'app di DAZN: chi ha zona Dazn può guardare il match salentino sul canale di Sky DAZN 1, ovvero il numero 214.

    La gara del Via del Mare è la prima della domenica, che si concluderà alle 20:45 con il big match Scudetto tra Inter e Napoli.

  • L'ULTIMA PARTITA TRA LECCE E PARMA

    Le due squadre si trovano di fronte tre mesi dopo il match d'andata, vinto dal Lecce di misura. 

    L'1-0 sul campo del Parma è stato di fatto il secondo successo esterno consecutivo dei salentini, imbattuti da tre incontri contro i gialloblù (risultato di 2-2 precedente).

    Curiosamente, però, Lecce-Parma di Serie A non finisce in favore dei giallorossi, in terra amica, dal maggio 1991. Da allora è arrivato un solo successo interno in B nel 2021/2022.

