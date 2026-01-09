Lecce-Parma probabili formazioni, chi gioca? Le ultime su Camarda, Stulic, Almqvist e Oristanio

A Lecce, nel match 'dell'ora di pranzo' si scende in campo per tre punti importantissimi. Con l'inizio del girone di ritorno si comincia a fare sul serio, ogni scontro diretto è fondamentale. Lo sanno i giallorossi di Di Francesco, lo sanno gli ospiti del Parma, guidato da Cuesta.

Entrambe a poche lunghezze dal terzultimo posto, Parma e Lecce condividono praticamente la stessa posizione di classifica, tanto che i gialloblù si trovano a 18 punti e i giallorossi a 17, mentre la Fiorentina è poco dietro con 13 totali ottenuti fin qui. In piena lotta salvezza, sia Parma che Lecce non hanno ancora trovato un avera svolta di continuità: negli ultimi cinque incontri nessuna delle due è andata oltre i sette punti (ottenuti dagli emiliani, tre in più dei salentini).

Pochi indisponibili per entrambe, nonostante i soliti assenti. Il Lecce ritroverà Coulibaly dal prossimo turno, vista l'eliminazione del suo Mali dalla Coppa d'Africa.