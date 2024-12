Lecce-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lecce contro Lazio nella diciassettesima giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

La Lazio fa visita al Lecce in occasione del 16° turno del campionato di Serie A.

Dall'arrivo di Marco Giampaolo in panchina il Lecce ha conquistato 7 punti in quattro partite, tre dei quali sono arrivati nello spareggio salvezza vinto al Via del Mare contro il Monza e che ha permesso ai salentini di toccare quota 16 punti in classifica.

La Lazio di Baroni, invece, è chiamata a reagire dopo il clamoroso tonfo casalingo contro l'Inter, capace di imporsi all'Olimpico con un clamoroso 0-6. I biancocelesti, fermi a quota 31, condividono il quarto posto con la Fiorentina.

Tutto su Lecce-Lazio: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.