Lecce-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lecce e Genoa si affrontano nella diciannovesima giornata di Serie A: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Lecce contro Genoa nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Delicato scontro salvezza al Via del Mare, con i padroni di casa che sono chiamati a invertire il trend dopo le due sconfitte consecutive patite contro Lecce e Como. I salentini occupano il quartultimo posto con due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

La squadra di Giampaolo dovrà vedersela con il Grifone che, dall'arrivo in panchina di Patrick Vieira, ha cambiato passo: in sei partite il tecnico genoano ne ha persa solamente una, incamerando 9 punti sui 18 disponibili. I rossoblù stazionano appena sotto la metà della classifica con 19 punti, tre in più del Lecce, e nell'ultimo turno si sono imposti per 2-1 in casa dell'Empoli.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.