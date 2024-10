Lecce-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nel match pomeridiano della domenica, il Lecce di Gotti, in cerca di riscatto, ospita la Fiorentina di Palladino, che vuole invece confermarsi.

Dopo la sosta dedicata alle nazionali, riparte la Serie A anche per Lecce e Fiorentina. La squadra di casa ha perso le ultime due partite di campionato e, in generale, non vince dal match casalingo del 31 agosto contro il Cagliari. I Viola, invece, hanno vinto due delle ultime tre partite: l'ultima, in particolare, in una convincente prova contro il Milan allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.