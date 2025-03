Leao verso l’esclusione per scelta tecnica col Lecce? Il bilancio del Milan col portoghese in panchina

Contro il Lecce, per il portoghese potrebbe arrivare la sesta panchina per scelta tecnica in campionato: il bilancio senza di lui dall’inizio.

Rafa Leao potrebbe non partire dall’inizio al Via del Mare contro il Lecce, nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A. La notizia, ovviamente, non può passare inosservata, visto che parliamo del numero 10 e del giocatore più talentuoso della rosa del Milan. Leao infatti è in ballottaggio con Sottil per una maglia da titolare.

Una scelta precisa quella di Sérgio Conceição nei confronti del suo connazionale: nessuna esclusione punitiva per ragioni extracampo o di condizione fisica, ma una decisione che starebbe maturando solo per ragioni prettamente tecniche. Una scelta dell’allenatore che sicuramente farebbe discutere.

E non si tratterebbe della prima volta quest’anno in cui Leao non partirebbe dall’inizio per scelta tecnica. Ma come è andato il Milan senza il suo numero 10 dal primo minuto?