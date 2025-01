Thuram e Leão sono in panchina o out per infortunio? Perché non giocano la finale Inter-Milan e le ultime sulle loro condizioni

Il francese e il portoghese non scendono in campo dall'inizio nella partita che assegna la Supercoppa Italiana: la motivazione.

Tutto confermato all'annuncio delle formazioni ufficiali di Inter e Milan, che a Riyadh si giocano in gara secca la Supercoppa Italiana (calcio d'inizio alle ore 20): né Marcus Thuram né Rafael Leão fanno parte degli undici di partenza scelti da Simone Inzaghi e Sergio Conceição.

Sia l'attaccante francese che l'esterno portoghese erano in dubbio nei giorni scorsi: entrambi hanno dovuto convivere con un guaio fisico, rimediato in diversi momenti, vedendo così la propria partecipazione alla finalissima messa a rischio.

Ma Thuram e Leão sono in panchina? Potranno entrare a gara in corso per diventare una soluzione per Inzaghi e Conceição?