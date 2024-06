Leao squalificato per simulazione: due gialli in due partite, non potrà giocare la terza a Euro 2024

L'attaccante del Milan non potrà scendere in campo per la terza gara del gruppo E dopo aver ricevuto due gialli consecutivi per simulazione.

Rafael Leao non scenderà in campo contro la Georgia di Kvara nell'ultimo match del girone E. Il motivo? L'attaccante del Milan è stato squalificato per due gialli consecutivi, entrambi arrivati per simulazione. Come da regolamento, infatti, agli Europei si viene squalificati dopo due ammonizioni, ovvero quelle ricevute dall'esterno lusitano nelle gare contro Repubblica Ceca e Turchia. La particolarità, ovviamente, è che Leao è stato ammonito in entrambe le sfide per aver simulato, secondo i direttori di gara Guida e Zwayer, ques'ultimo autore del giallo che ha portato alla squalifica. L'articolo prosegue qui sotto