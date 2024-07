Leão sfida Theo Hernandez e Maignan: Portogallo-Francia è Milan contro Milan

Leão tra luci e ombre, Theo Hernandez "umile", Maignan saracinesca: il quarto di finale di Amburgo mette di fronte i tre simboli rossoneri.

"Il rosso e il nero" è il nome di un celebre romanzo di Stendhal. Ma il rosso e il nero sono anche le tonalità che questa sera, ad Amburgo, domineranno la scena. I colori del Milan. Ma anche i colori di Portogallo-Francia, il remake della finale del 2016.

Rafael Leão da una parte, Theo Hernandez e Mike Maignan dall'altra. Compagni di squadra per nove mesi a Milano, simboli della squadra appena passata dalle mani di Stefano Pioli a quelle di Paulo Fonseca, ma oggi avversari. In palio c'è la semifinale degli Europei contro una tra Spagna e Germania: roba grossa.

Leão, Theo e Maignan, re nella Milano rossonera pur tra qualche contraddizione - è il caso del portoghese, non esattamente un maestro di continuità - in nazionale sono "solo" campioni tra i campioni. Perché da una parte c'è Cristiano Ronaldo e dall'altra c'è Kylian Mbappé, le vere e indiscusse stelle polari della Selecção e dei Bleus.

Vietato farsi prendere dalle emozioni: qui si fa sul serio. Poi, è ovvio, dopo il 90' saranno baci, abbracci, maglie scambiate e parole di consolazione per lo sconfitto o gli sconfitti. Perché un legame che dura da anni non può essere messo a rischio per così poco.