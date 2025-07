Leao, nuovo ruolo nel Milan di Allegri? "Può fare il centravanti"

Rafael Leao prima punta nel 3-5-2 opposto all'Arsenal ha convinto Allegri: "Mi è piaciuto, credo possa fare il centravanti". Nuova vita in rossonero?

Un Milan inedito, Rafael Leao pure (o quasi).

Massimiliano Allegri lavora, studia e plasma il Diavolo in base a quelle che sono sensazioni e idee tattiche maturate in questi primi giorni di ritiro, con la tournée di Singapore banco di prova di livello per cercare l'abito migliore da indossare nella nuova stagione.

Max contro l'Arsenal ha sorpreso, proponendo un 3-5-2 inatteso in cui il 10 portoghese si è ritrovato a guidare l'attacco: Leao centravanti? Secondo Allegri, si può.