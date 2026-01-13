Leao non è al meglio, può partire fuori anche contro il Como: chi gioca in attacco nel Milan

Il Milan si prepara al recupero di campionato contro il Como, in programma giovedì alle 20.45. Una partita molto importante per i rossoneri dopo due pareggi consecutivi.
In vista del match al Sinigaglia, Massimiliano Allegri dovrà valutare Rafael Leao; il portoghese conferma di non essere al meglio a livello fisico e per questo non è scontato che giocherà titolare contro il Como.
A Firenze Leao è rimasto inizialmente in panchina, proprio perché deve essere gestito in questo momento. Allegri però potrà contare su un reparto d'attacco finalmente allargato, con più soluzioni a disposizione.