Leao Milan desktopGetty Images
Andrea Ajello

Leao non è al meglio, può partire fuori anche contro il Como: chi gioca in attacco nel Milan

Rafael Leao continua ad avere qualche problemino fisico e Allegri lo deve gestire: dopo la panchina contro la Fiorentina resterà fuori anche a Como?

Il Milan si prepara al recupero di campionato contro il Como, in programma giovedì alle 20.45. Una partita molto importante per i rossoneri dopo due pareggi consecutivi. 

In vista del match al Sinigaglia, Massimiliano Allegri dovrà valutare Rafael Leao; il portoghese conferma di non essere al meglio a livello fisico e per questo non è scontato che giocherà titolare contro il Como.

A Firenze Leao è rimasto inizialmente in panchina, proprio perché deve essere gestito in questo momento. Allegri però potrà contare su un reparto d'attacco finalmente allargato, con più soluzioni a disposizione. 

  • IL PARADOSSO DI LEAO: SEGNA MA GIOCA "POCO"

    Non è stata una stagione facile dal punto di vista fisico per Leao fino a qui, un paradosso visto che a livello realizzativo il portoghese sta vivendo uno dei campionati migliori con già sette goal fatti (solo nel 2022-2023 a questo punto aveva questo ritmo). 

    Leao ha già saltato otto partite tra tutte le competizioni, cinque nella prima parte per l'infortunio al polpaccio e poi tre a dicembre per un problema agli adduttori.  In totale non è ancora a 1000 minuti stagionali, segno di come non stia riuscendo ad avere grande continuità a livello fisico. 

  • COME STA LEAO

    Ma quindi come sta Leao? Lo ha spiegato Allegri varie volte in questo periodo: "Rafa non è al meglio della condizione". Prima di Fiorentina-Milan, il tecnico aveva dichiarato sul portoghese: "Sta meglio, nel secondo tempo (con il Genoa) è stato molto meglio, ha scattato di più. Deve ancora trovare la condizione ottimale".

    Leao è in una fase in cui deve essere gestito per evitare di dover nuovamente dare forfait come successo svariate volte in questo campionato. 

  • LEAO GIOCA TITOLARE CONTRO IL COMO?

    Dopo aver giocato titolare contro Cagliari e Genoa, segnando in entrambe le partite, Allegri lo ha tenuto in panchina inizialmente a Firenze, mandandolo in campo nell'ultima mezz'ora. 

    Una scelta che potrebbe essere riproposta anche nella prossima gara contro il Como. Allegri non ha ancora deciso ma sta valutando seriamente di iniziare ancora senza il portoghese, per sfruttarlo a gara in corso. 

  • COMO-MILAN, CHI GIOCA IN ATTACCO?

    Rispetto a quanto successo nei primi mesi stagionali, il Milan potrebbe pagare meno l'assenza dal primo minuto di Leao, almeno sulla carta visto che i rossoneri ora hanno le opzioni in attacco per sostituire il portoghese.

    Allegri infatti avrà a disposizione tutti nel reparto offensivo ad eccezione di Santiago Gimenez. Fulkrug, Pulisic e Nkunku, reduce dal bel goal con la Fiorentina. Nonostante questo, il francese parte dietro; in vantaggio per giocare ancora titolare ci sono Fulkrug  e Pulisic. Leao comunque spera ancora di riuscire ad essere pronto per partire dal primo, i prossimi allenamenti saranno decisivi. 

