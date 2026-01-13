Leao non è al meglio, può partire fuori anche contro il Como: chi gioca in attacco nel Milan

Non è stata una stagione facile dal punto di vista fisico per Leao fino a qui, un paradosso visto che a livello realizzativo il portoghese sta vivendo uno dei campionati migliori con già sette goal fatti (solo nel 2022-2023 a questo punto aveva questo ritmo).

Leao ha già saltato otto partite tra tutte le competizioni, cinque nella prima parte per l'infortunio al polpaccio e poi tre a dicembre per un problema agli adduttori. In totale non è ancora a 1000 minuti stagionali, segno di come non stia riuscendo ad avere grande continuità a livello fisico.