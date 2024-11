Leão vittima di un infortunio in Milan-Juventus? Ha lasciato San Siro zoppicando: le ultime verso lo Slovan Bratislava

Il portoghese, opaco contro la Juve, non è nelle migliori condizioni possibili: la sua situazione andrà rivalutata alla ripresa agli allenamenti.

Rafael Leão non si sta avvicinando nelle migliori condizioni possibili alla partita contro lo Slovan Bratislava: è questo quanto emerge dopo lo 0-0 tra Milan e Juventus scaturito nel tardo pomeriggio di sabato.

L'attaccante portoghese è stato immortalato dalle telecamere di Sportmediaset mentre usciva zoppicando da San Siro, al termine di una sfida in cui, così come tanti compagni e pure tanti avversari, non è riuscito a lasciare il segno.

Non esattamente la miglior notizia per una squadra che si è di nuovo persa dopo il trionfo sul Real Madrid, e che martedì dovrà tornare a vincere per continuare a rialzare le proprie sorti in campo europeo.