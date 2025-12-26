Leao, Gabbia e Fofana: chi recupera il Milan per la sfida contro il Verona?

Altra buona notizia per Allegri arriva da Rafa Leao. Il portoghese si è infortunato contro il Torino agli adduttori e ha saltato la gara di campionato contro il Sassuolo e quella di Supercoppa contro il Napoli.

Il fastidio fisico però adesso è smaltito e Leao si allena da giorni in gruppo e va verso una maglia da titolare contro il Verona.