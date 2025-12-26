Leao, Gabbia e Fofana: chi recupera il Milan per la sfida contro il Verona?

Ripartire subito per chiudere al meglio il 2025 e lasciarsi alle spalle gli ultimi passi falsi.
Dopo il pareggio contro il Sassuolo nell’ultima gara di campionato disputata e il ko nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, il Milan si prepara a tornare in campo contro il Verona.
Una sfida, quella in programma a San Siro alle 12.30 di domenica 28 dicembre, importante per la classifica e soprattutto per ridare consapevolezza ai rossoneri.
Ma chi recupera Allegri tra i calciatori acciaccati? Gabbia, Fofana e Leao ci saranno nel match contro il Verona? Le ultime dall’infermeria rossonera.