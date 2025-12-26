Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
leao gabbia fofanaGetty Images
Nino Caracciolo

Leao, Gabbia e Fofana: chi recupera il Milan per la sfida contro il Verona?

I rossoneri si preparano a tornare in campo contro il Verona: per la sfida di San Siro Allegri ritrova Fofana e Leao, resta invece in dubbio la presenza di Mattea Gabbia.

Pubblicità

Ripartire subito per chiudere al meglio il 2025 e lasciarsi alle spalle gli ultimi passi falsi.

Dopo il pareggio contro il Sassuolo nell’ultima gara di campionato disputata e il ko nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, il Milan si prepara a tornare in campo contro il Verona.

Una sfida, quella in programma a San Siro alle 12.30 di domenica 28 dicembre, importante per la classifica e soprattutto per ridare consapevolezza ai rossoneri.

Ma chi recupera Allegri tra i calciatori acciaccati? Gabbia, Fofana e Leao ci saranno nel match contro il Verona? Le ultime dall’infermeria rossonera.

  • COME STA GABBIA?

    Gabbia si è fatto male al ginocchio contro il Sassuolo, riportando un trauma in iperestensione: gli esami ai quali si è sottoposto hanno escluso lesioni capsulo-legamentose o meniscali. Il difensore rossonero ha saltato la Supercoppa e la sua presenza contro il Verona è in dubbio: non dovesse farcela, ipotesi al momento che va per la maggiore, al suo posto giocherebbe ancora De Winter.

    • Pubblicità

  • FOFANA PIENAMENTE RECUPERATO

    Youssouf Fofana invece sarà regolarmente a disposizione di Allegri e con un ogni probabilità in campo dal primo minuto contro il Verona. Il centrocampista francese ha saltato le gare di campionato contro Torino e Sassuolo per un problema muscolare, ma già nei 20 minuti finali della sfida di Supercoppa contro il Napoli è tornato in campo. Segnale chiaro del suo pieno recupero.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TORNA LEAO

    Altra buona notizia per Allegri arriva da Rafa Leao. Il portoghese si è infortunato contro il Torino agli adduttori e ha saltato la gara di campionato contro il Sassuolo e quella di Supercoppa contro il Napoli. 

    Il fastidio fisico però adesso è smaltito e Leao si allena da giorni in gruppo e va verso una maglia da titolare contro il Verona.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FULLKRUG E GIMENEZ INDISPONIBILI

    Contro il Verona il Milan dovrà ancora una volta fare i conti con l’emergenza in attacco, reparto che non potrà contare sul messicano Gimenez, ai box dopo l’intervento alla caviglia e sul nuovo acquisto Niclas Fullkrug: il tedesco ha già firmato il contratto con i rossoneri, ma non è stato ancora ufficializzato visto che il mercato è chiuso. L’ex West Ham sarà disponibile a partire dalla trasferta contro il Cagliari del 2 gennaio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0