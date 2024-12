Leao fuori per Milan-Roma: chi può giocare al suo posto, le opzioni di Fonseca

Il Milan perderà sicuramente Leao contro la Roma: Jimenez avanzato è una soluzione ma non l'unica, su chi può puntare Fonseca.

Senza Rafael Leao, uscito nel primo tempo di Verona-Milan, i rossoneri sono comunque riusciti a vincere, pur soffrendo, portando a casa un successo fondamentale, almeno per Paulo Fonseca.

Adesso però il tecnico dovrà rinunciare al suo top player anche contro la Roma, nella sfida in programma il prossimo week end. Leao infatti non recupererà dopo l'infortunio muscolare accusato al Bentegodi.

Situazione complicata per il Milan, che ha fuori tanti giocatori, soprattutto nel reparto avanzato. Fonseca non ha tante soluzioni per sostituire il portoghese e sarà costretto probabilmente a "inventarsi" qualcosa.

Uno scenario possibile è l'avanzamento di Alex Jimenez: ecco come potrebbero giocare i rossoneri senza Leao.