Leão esalta Conceição dopo Inter-Milan: "Il cambiamento si vede dentro e fuori dal campo"

Inter vs AC Milan

Il portoghese, determinante da subentrato, usa parole al miele per il connazionale: "Quello che ha fatto in pochi giorni è incredibile".

Che Rafael Leão e Paulo Fonseca, nonostante la nazionalità portoghese in comune, abbiano vissuto mesi complicatissimi sotto lo stesso tetto, è storia risaputa. Ma ora sulla panchina del Milan c'è Sergio Conceição. E la storia pare essere cambiata.

Il trionfo nella Supercoppa Italiana contro l'Inter, lo 0-2 trasformato in 3-2 nel secondo tempo, ha portato entusiasmo e felicità nell'ambiente rossonero. Contagiato dal nuovo allenatore e dalla sua "magia": due partite, due vittorie, subito un trofeo inserito nella bacheca del club.

Leão non si è sottratto alla valanga di elogi nei confronti di Conceição. E dopo la partita non ha fatto nulla per nascondere il proprio feeling con il nuovo allenatore.