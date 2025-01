Leão entra e spacca la partita, anche Theo Hernandez decisivo: il Milan ha ritrovato la sua catena di sinistra

Inter vs AC Milan

Il portoghese si è rivelato decisivo dalla panchina, per il francese un goal e un assist: contro l'Inter Conceição ritrova vecchie certezze.

C'era una volta la Theão, ovvero la catena di sinistra del Milan. Famigerata, terribile per qualsiasi avversario. Theo Hernandez a partire da dietro e Rafael Leão a dialogare, a fargli spazio, a sincronizzare i propri movimenti con quelli del compagno, a trovare l'intesa con una semplice occhiata.

"C'era una volta"? C'è ancora, in realtà. E contro l'Inter, nel derby che dopo due anni ha rimesso in palio la Supercoppa Italiana, se n'è avuta la riprova: la catena mancina del Milan è sempre stata lì, pronta a (ri)esplodere, a (ri)trasformare quella fascia in un terreno di caccia.

Sergio Conceição, che alla seconda presenza in panchina ha già regalato al Milan un trofeo, riparte da vecchie certezze che nel corso del tempo certezze non erano più. E ora che si sono svegliate, ha tutta l'intenzione di tenersi strette le proprie stelle.