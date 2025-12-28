Le voci su Castellanos, Dia in Coppa d'Africa e Noslin adattato: la Lazio ha bisogno di un attaccante a gennaio

La Lazio è uscita da Udine con un solo punto dopo essere andata vicinissima a fare bottino pieno prima del goal in extremis di Davis. Ma al di là del risultato, i biancocelesti hanno confermato un problema da risolvere.
La squadra di Maurizio Sarri si ritrova con zero certezze nel ruolo di centravanti, soprattutto ora vista la situazione delicata con il Taty Castellanos, che potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane.
Contro l'Udinese il tecnico ha puntato su Tijjani Noslin da attaccante centrale e la scelta non si è rivelata efficace. Una scelta però almeno in parte "obbligata".