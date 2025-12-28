Le voci su Castellanos, Dia in Coppa d'Africa e Noslin adattato: la Lazio ha bisogno di un attaccante a gennaio

Quando il campionato ormai è quasi a metà, la Lazio si è scoperta priva dei goal dei suoi centravanti. Sia Castellanos che Dia hanno faticato tantissimo ad essere incisivi in zona goal.

In totale tre reti, due dell'argentino e una di Dia, troppo poco. I due si sono divisi i minuti in stagione quasi alla pari, complice lo stop di Castellanos che ha saltato sei partite fino a qui. Sarri non è riuscito a migliorare questo aspetto nel corso dei mesi, una situazione che ha avuto un impatto anche sui risultati della Lazio.