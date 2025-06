Le verità di Chiesa: “Slot è un vincente, Allegri un grande. Italia? Mondiale obbligatorio”

L’attaccante del Liverpool si racconta: dalla stagione complicata ma costruttiva ai Reds al futuro, passando per Juventus e Nazionale.

Nella passata stagione, la sua prima al Liverpool, Federico Chiesa in campo non è sceso quasi mai. Eppure l’esterno offensivo classe 1997 non giudica negativa la sua annata, anzi.

In Inghilterra ha imparato tanto, confrontandosi con una realtà diversa, ha accettato le ripetute esclusione senza mai una polemica ed è cresciuto molto anche dal punto di vista mentale.

Adesso però è tempo di bilanci e futuro, che nel suo caso potrebbe essere nuovamente in Italia, in Serie A, visto che i corteggiatori non gli mancano di certo. Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, Federico Chiesa si racconta parlando anche della Nazionale azzurra e nuovamente di Juventus, la sua ex squadra.