Le prospettive di Taremi all'Inter: un colpo sottovalutato che può fare la differenza

Il suo arrivo nel corso di questa estete non ha suscitato entusiasmo, ma nel corso del ritiro nerazzurro Taremi ha fatto intravedere ottime cose.

Tirare le somme a fine luglio è un esercizio complicato e che spesso porta a giudizi affrettati, ma una cosa la si può dire senza remore: fin qui, nell’estate dell’Inter, il giocatore che probabilmente ha strappato più consensi di tutti è Mehdi Taremi.

In casa nerazzurra hanno dovuto aspettare dodici mesi in più di quanto inizialmente preventivato per metterlo a disposizione di Simone Inzaghi, ma la sensazione è quella che armarsi di pazienza e attendere il momento giusto sia stata la cosa migliore, visto che l’iraniano ha già fatto intravedere cose da giocatore vero.

Giocatore di categoria superiore in realtà, considerando il fatto che nel corso della sua carriera ha sempre segnato tanto e a tutte le latitudini, tanto da meritarsi un posto da protagonista assoluto in un top club come il Porto.

Ma quali sono le prospettive in nerazzurro di Taremi e a cosa può aspirare in vista della prossima stagione?