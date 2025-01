Le panchine, gli infortuni, l'arrivo di Kolo Muani, il contratto: il rapporto di forze di Vlahovic con Lukaku si è ribaltato

SSC Napoli vs Juventus

Un anno e mezzo fa scambiare il serbo col belga non sembrava conveniente. Ma oggi l'unico a sorridere è il centravanti del Napoli.

Dusan Vlahovic, a Napoli, dovrebbe partire dalla panchina. Proprio come già accaduto qualche giorno fa in Champions League. Il che è piuttosto insolito, guardando il tutto da una prospettiva generale: la teorica stella della squadra che non gioca titolare un big match del genere fa sempre notizia.

Eppure la strada sembra essere proprio questa: Vlahovic inizialmente out con l'ultimo arrivato, Randal Kolo Muani, a guidare l'attacco della Juventus. Sarebbe - sarà? - l'ennesima macchia in una stagione che, fin qui, ha visto il centravanti serbo destreggiarsi tra qualche luce e diverse ombre. Fino all'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dai campi nelle ultime partite.

Dalla parte opposta ci sarà invece Romelu Lukaku, e questo è scontato. Per diversi motivi: perché la gestione degli undici titolari di Conte è diversissima da quella di Thiago Motta, e perché anche lo stato d'animo generale del belga, in questo momento, è ben diverso.