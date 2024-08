Le mancate cessioni del Napoli all'ultimo giorno: non solo Osimhen, quanti esuberi sono rimasti in rosa

Da Mario Rui a Zerbin, passando per Folorunsho: il Napoli deve fare i conti con diversi casi. E pure Raspadori alla fine è rimasto.

Victor Osimhen, alla fine, è rimasto al Napoli. Nonostante si sapesse sin dall'inizio la sua voglia di cambiare aria, nonostante sia uno dei centravanti più prestigiosi della Serie A, nonostante il Chelsea ci abbia provato fino in fondo, nonostante il PSG lo volesse, nonostante l'inserimento dell'Al Ahli. Nonostante tutto.

Un bel problema per Antonio Conte ma anche e soprattutto per la dirigenza e per Aurelio De Laurentiis, che devono fare i conti con una bella patata bollente. Tanto che Osimhen, con cui lo strappo è diventato ora totale, non è stato nemmeno inserito nella lista per la Serie A presentata nelle scorse ore. Normale, dopo aver preso Lukaku.

Ma il nigeriano non è che la punta di un iceberg di una tendenza che, nelle ultime ore di mercato, è andata consolidandosi a Napoli: quella delle mancate cessioni di un club che avrebbe voluto snellire la rosa, ma non c'è riuscito come avrebbe voluto.