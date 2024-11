Le indicazioni per Fonseca da Bratislava: Leao è indispensabile, a questo Milan serve Abraham

Slovan Bratislava vs AC Milan

A Bratislava il Milan coglie una vittoria importantissima e Fonseca si gode i suoi attaccanti: Leao cambia la partita, Abraham sfrutta la chance.

Con qualche patema di troppo, sì, ma in casa dello Slovan Bratislava il Milan coglie la terza vittoria stagionale in Champions League e compie un importantissimo passo in avanti nella classifica della fase campionato.

Il 3-2 maturato sul palcoscenico del Národný futbalový štadión lascia in eredità solide certezze e spunti sui quali costruire il futuro, con Paulo Fonseca chiamato a prenderne nota per rilanciare con ancora più vigore la stagione del Milan, specialmente in Serie A.

Grazie alla seconda vittoria consecutiva maturata in Champions, il Milan tocca quota 9 punti e - calendario alla mano - l'ambizione di staccare il pass per la qualificazione diretta agli ottavi diventa un obiettivo decisamente alla portata.