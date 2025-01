Il centrocampista è arrivato come primo colpo del nuovo ds francese, ma dopo cinque mesi e pochissime presenze lascia la Capitale.

Un flop. Pochi giri di parole per definire il primo acquisto di Florent Ghisolfi da nuovo responsabile dell'area tecnica della Roma.

Il centrocampista francese avrebbe dovuto dare il suo contributo alla mediana dei giallorossi, ma una serie di sconvolgimenti in panchina e problemi fisici ne hanno minato il rendimento.

Le Fee si trasferisce in Inghilterra in prestito e adesso avrà circa sei mesi a disposizione per dimostrare il suo valore lontano dalla Capitale.