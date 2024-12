Le fatiche della Juventus: ottavo pareggio in campionato, un solo goal nelle ultime tre partite tra Serie A e Champions League

I bianconeri frenano anche a Lecce e evidenziano tutte le loro difficoltà: solo in 7 partite di Serie A hanno segnato più di un goal.

Al Via del Mare di Lecce, la Juventus butta via una grande occasione per accorciare la classifica facendosi raggiungere, all'ultimo respiro, dal tap-in vincente di Ante Rebic.

Una beffa atroce per la squadra di Thiago Motta, costretta ad incassare l'ottavo pareggio in 14 partite di campionato. Un 1-1 finale che mantiene Yildiz e compagni inchiodati al sesto posto in classifica, incapaci di approfittare del tonfo della Lazio sul campo del Parma, e soprattutto a meno sei dalla capolista Napoli, vincente di misura contro il Torino.

Il dato inconfutabile che però emerge dalla serata leccese è che la Juventus, ancora una volta, fatica enormemente in fase realizzativa. Una verità incontrovertibile che impedisce ai bianconeri di colmare il gap con la vetta del torneo.