Le date del calciomercato estivo e invernale 2024/2025: arriva l'annuncio ufficiale

Serie A, Ligue 1, Premier League, Bundesliga e Liga chiuderanno le due finestre di mercato 2024/25 nello stesso giorno: l'annuncio della lega inglese.

La stagione 2023/2024 è agli sgoccioli. Inter, Real Madrid, PSG e Bayer Leverkusen si sono già laureate campioni nei rispettivi campionati, mentre tra le Top 5 leghe europee non è stata ancora decretata la squadra campione d’Inghilterra, che uscirà da un duello sempre più avvincente tra Manchester City e Arsenal.

Tra una settimana prenderà il via anche il trittico di finali europee: si comincia a Dublino con Atalanta-Bayer Leverkusen di Europa League fino al 2 giugno, con la finale di Champions League nello straordinario palcoscenico di Wembley, a Londra, tra Borussia Dortmund e Real Madrid. In mezzo l’ultimo atto di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos, in programma ad Atene il 29 maggio.

Poi sarà tempo di Europei in Germania, ma senza dimenticare il calciomercato, pronto ad entrare nel vivo. Da settimane i club in giro per l’Europa e per il mondo stanno lavorando sotto traccia per mettere a segno nuovi colpi in vista della prossima stagione e rinforzare le rose a disposizione degli allenatori.

La Premier League ha ufficialmente annunciato le date delle sessioni di mercato estiva e invernale della prossima stagione, l’annata 2024/2025, confermando che le scadenze sono state condivise anche dalle altre leghe europee, vale a dire la Serie A, la Ligue 1, la Bundesliga e la Liga.