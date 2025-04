Il centravanti nerazzurro ammette: "Questo è il momento più duro della mia carriera, ma anche una prova. Ai compagni chiedo di portarmi in Champions".

Quando torna Gianluca Scamacca? Le speranze di rivederlo in campo in questa stagione, ormai, sono state riposte in un cassetto: per il centravanti dell'Atalanta appuntamento al prossimo precampionato. Insomma, un anno perso.

Dal grave infortunio rimediato a Parma la scorsa estate a quello contro il Torino, Scamacca ha vissuto una stagione infernale. Tra l'impossibilità materiale di dare una mano ai compagni tra campionato e Champions League e il desiderio di far decollare per la seconda volta la propria carriera.

Di tutto questo, dei momenti di sconforto e delle speranze per il futuro prossimo, ha parlato l'ex giocatore di Sassuolo e West Ham in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Con un grande sogno: quello di giocarla, la Champions.