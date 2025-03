Le condizioni di Zielinski, gli esami dopo l'infortunio: i tempi di recupero e quando torna

Piotr Zielinski si è sottoposto agli accertamenti del caso dopo essersi fatto male in Inter-Monza: la possibile data del suo rientro in campo.

Tre minuti, non di più. Tanto è durato l'Inter-Monza di Piotr Zielinski, che sabato sera non si è potuto godere in maniera piena e completa la rimonta da 0-2 a 3-2 della squadra di Simone Inzaghi contro il fanalino di coda della Serie A.

Due giorni dopo l'infortunio che lo ha messo ko nel secondo tempo, quando il punteggio era ancora fermo sul 2-2, Zielinski si è sottoposto agli accertamenti del caso alla clinica Humanitas di Rozzano. L'obiettivo: verificare con assoluta esattezza il grado e la gravità del suo guaio fisico.

Ecco dunque che cosa si è fatto l'ex centrocampista del Napoli e quando potrà tornare in campo.