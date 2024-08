Lazio-Venezia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio vs Venezia

La Serie A 2024/25 di Lazio e Venezia si apre allo stadio Olimpico. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Si apre il sipario! La Serie A 2024/25 di Lazio e Venezia inizia ufficialmente con la sfida dell’Olimpico di Roma, palcoscenico della gara della prima giornata del nuovo campionato.

La formazione biancoceleste riparte da Marco Baroni dopo aver salutato Igor Tudor a pochi mesi dal suo arrivo. Dall’altra parte il Venezia si è affidato ad Eusebio Di Francesco dopo l’addio di Vanoli, passato alla guida del Torino dopo la promozione in A con i lagunari.

Nel precampionato, la Lazio ha ottenuto un bilancio positivo con cinque vittorie (Auronzo, Trapani, Hansa Rostock, Frosinone e Cadice) e 2 pareggi (Triestina e Southampton), mentre il Venezia ha ottenuto 4 vittorie (Real Vicenza, Vis Pesaro, Utrecht e PEC Zolle), un pari contro l’NK Istra e una sconfitta contro il Genoa.

Quella tra Lazio e Venezia sarà la sfida numero 32 tra tutte le competizioni ufficiali: bilancio in favore dei biancocelesti con 17 vittorie, 6 pareggi e 8 successi dei veneti.

