Lazio-Roma femminile dove vederla: Sky, DAZN, Sportitalia o Rai Sport? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il campionato di Serie A femminile di Lazio e Roma si apre col derby della Capitale: dove vederlo in tv e streaming e le formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Inizio della Serie A 2024/2025 in grande stile per Lazio e Roma femminile, che si affrontano subito nella prima giornata del nuovo campionato.

Derby capitolino 'in rosa' tutto da seguire, con le rinnovate ambizioni delle squadre allenate da Grassadonia e Spugna oggetto di un battesimo di fuoco in un match che non potrà mai essere come gli altri.

Tutto su Lazio-Roma femminile: le formazioni del derby e dove vedere la partita di Serie A in tv e streaming.