Lazio-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lazio vs Roma

La trentaduesima giornata di Serie A si accende con Lazio-Roma: formazioni, canale tv e dove vedere in diretta streaming il derby.

Riflettori della trentaduesima giornata, oltre che sulla Lotta Scudetto, puntati obbligatoriamente su Lazio-Roma.

Il derby della Capitale può valere una grossa fetta di qualificazione alla prossima Champions League, rendendo ancor più elettrizzante l'atmosfera per tradizione super delle stracittadine tra biancocelesti e giallorossi.

Sia la squadra di Baroni che quella di Ranieri sono in piena corsa per l'Europa dei grandi, rispettivamente a 55 e 53 punti e impegnate in un'avvincente lotta che le vede coinvolte con Atalanta, Bologna, Juventus e Fiorentina.

