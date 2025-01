Lazio-Real Sociedad 3-1, pagelle e tabellino: Gila, Zaccagni e Castellanos travologono i baschi, biancocelesti agli ottavi di Europa League

Apre Gila, poi la Real Sociedad rimane in dieci per il rosso a Munoz e la Lazio dilaga: Zaccagni e Castellanos la chiudono prima dell'intervallo

Una Lazio semplicemente strepitosa travolge la Real Sociedad e con un turno d'anticipo stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League: all'Olimpico finisce 3-1 ed è tripudio biancoceleste con tanto di primo posto nella fase campionato praticamente ipotecato.

La squadra di Baroni indirizza subito le operazioni quando Gila realizza in mischia, prima di sfiorare la doppietta con il palo colpito dopo il clamoroso salvataggio sulla linea di Brais Mendez sul colpo di testa a botta sicura di Zaccagni. Il Real Sociedad confeziona una timida reazione che si infrange sul palo colpito da Sucic, ma appena scollinata la mezz'ora di gioco la Lazio cambia repentinamente marcia al cospetto di un avversario che rimane in dieci uomini per il doppio giallo comminato a Munoz nel giro di pochi minuti: grande giocata di Isaksen che propizia il rigore in movimento di Zaccagni, autore del 2-0. Passano due minuti e Nuno Tavares - uscito al 43' per infortunio - confeziona il pallone buono per l'incornata di Castellanos che fa calare il sipario con un tempo d'anticipo.

La ripresa è ordinaria amministrazione per la Lazio, dove trovano spazio anche Pedro, Noslin e Tchaouna, ma all'Olimpico, di fatto, non succede più nulla, quantomeno fino all'imbocco del segmento finale quando Noslin centra la traversa, prima del goal della bandiera targato Barrenetxea. La formazione capitolina prosegue il suo momento magico in Europa League centrando la sesta vittoria in sette partite. Un ruolino di marcia impressionante che vale un posto, strameritato, tra le prime sedici del torneo.