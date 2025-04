Lazio vs Parma Calcio 1913

I biancocelesti chiuderanno la 34a giornata di Serie A ospitando il Parma all'Olimpico: le scelte di Baroni e Chivu.

La Lazio scende in campo di lunedì sera in un match fondamentale per il piazzamento europeo.

All'Olimpico si presenta il Parma, squadra che ha battuto la Juventus poco meno di una settimana fa e che è ancora alla ricerca di punti per raggiungere la salvezza in Serie A.

D'altro canto, però, i biancocelesti devono rispondere alle vittorie delle dirette concorrenti per Champions League ed Europa League.

Le scelte di Marco Baroni e Cristian Chivu per Lazio-Parma.