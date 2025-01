Possibili avversarie Lazio agli ottavi di Europa League 2025: contro chi gioca, regolamento sorteggio e come funziona il tabellone

La Lazio è già aritmeticamente qualificata agli ottavi di finale di Europa League: i biancocelesti giocheranno la prossima sfida a marzo.

Ultima gara del primo turno di questa Europa League: la Lazio, già sicura di un posto agli ottavi di finale, si gioca il primato in classifica contro il Braga in Portogallo.

Ai biancocelesti basta solamente un punto per avere la matematica certezza della prima posizione ma non bisogna sottovalutare gli avversari di giornata, quest'ultimi alla ricerca di un successo per provare ad agguantare i play-off.

La formazione di Marco Baroni, però, dovrà attendere diverse settimane per scoprire la prossima avversaria nella prima sfida ad eliminazione diretta.