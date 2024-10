Lazio-Nizza dove vederla: Sky, TV8 o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Secondo impegno in Europa League per la Lazio dopo la bella vittoria al debutto: dove vedere la partita contro il Nizza in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Seconda giornata della fase campionato di Europa League per la Lazio, che affronta il Nizza all'Olimpico. I biancocelesti hanno travolto la Dinamo Kiev in trasferta al debutto, mentre i francesi hanno pareggiato in casa contro la Real Sociedad. La Lazio dopo il Nizza affronterà nelle prossime settimane anche Twente, Porto, Ludogorets, Ajax, Real Sociedad e Braga. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Lazio-Nizza in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto