Lazio-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lazio vs SSC Napoli

Lazio e Napoli si preparano per il loro terzo incontro stagionale: nei precedenti due i biancocelesti hanno sempre ottenuto il successo.

Lazio-Napoli atto terzo: nel tardo pomeriggio del sabato della 25esima giornata di Serie A, va in scena un match importante sia per la lotta alla qualificazione alla prossima Champions League, sia in ottica scudetto.

I biancocelesti, che arrivano da due successi di fila, si trovano ora in quarta posizione solitaria: una vittoria contro i partenopei sarebbe importante per prendere le distanze dalle inseguitrici, approfittando anche del Derby d'Italia tra Juventus e Inter.

Per lo stesso motivo, la formazione di Antonio Conte ha bisogno di ritrovare il successo dopo due pareggi consecutivi, con occhio vigile sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri di domenica sera.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.