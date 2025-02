Lazio-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: Dia letale, Raspadori lascia il segno, spauracchio Isaksen, Provedel sbaglia sull'1-1

Lazio vs SSC Napoli

Olimpico amarissimo in questa stagione per il Napoli, beffato ancora una volta nel giro di due settimane: stavolta il giustiziere degli azzurri è Boulaye Dia, che regala alla Lazio il 2-2 nel finale dopo la rimonta ospite con protagonista Giacomo Raspadori.

La squadra di Conte compie un nuovo harakiri e colleziona il terzo pareggio consecutivo, vedendo sfumare il successo in extremis proprio come accaduto per mano di Angelino il 2 febbraio contro la Roma.

Napoli in difficoltà nelle prime battute del match e subito sotto per merito di un Isaksen che quando vede i partenopei si accende: gran sinistro dai 25 metri del danese e vantaggio biancoceleste, a cui però a stretto giro risponde Raspadori (scambio con Lukaku e conclusione sotto alle gambe di Provedel) che ripaga la fiducia ricevuta propiziando anche la rete che poteva valere rimonta e 3 punti.

Sull'azione dell'1-2 l'ex Sassuolo riceve da Politano e calcia trovando l'opposizione di Gila: la sfera carambola addosso a Marusic, finendo in fondo al sacco in maniera fortuita e sancendo la rimonta partenopea.

Nel finale Conte, dopo essere tornato al 4-3-3, ricambia modulo inserendo Rafa Marin in favore del 3-5-2 proposto in partenza e spostando Politano a sinistra: proprio lì nasce l'azione che porta Dia, col mancino, a punire Meret e gelare il Napoli per il definitivo pareggio.

Azzurri provvisoriamente a +2 sull'Inter, impegnata domenica sera nel derby d'Italia in casa della Juve e che vincendo ha la possibilità di sorpassare la rivale Scudetto. Per gli uomini di Baroni, il punto consente di alzare il morale e lasciare intatte le speranze di una qualificazione Champions.