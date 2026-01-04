Lazio-Napoli 0-2, pagelle e tabellino: Politano e Spinazzola incontenibili, Noslin disastroso, Elmas e Lobotka ovunque, Zaccagni spento

Il Napoli continua a correre. E lo fa nel miglior modo possibile.

In casa della Lazio matura il quarto successo tra campionato e Supercoppa, con uno 0-2 firmato da Spinazzola e Rrahmani che corona una prestazione maiuscola da parte dei campioni d'Italia, mai in sofferenza e dominanti per larghi tratti del match.

A sbloccare la sfida dell'Olimpico ci pensa l'ex giallorosso, che al volo accorre in area e fulmina sotto alle gambe Provedel capitalizzando un cross dalla destra di Neres. Il bis invece porta la firma del kosovaro, che alla mezz'ora - di testa - risponde presente su una punizione col contagiri disegnata da Politano.

Gli azzurri sfiorano il tris con Elmas (traversa) e nel secondo tempo sugellano la prova di forza e personalità sfoderata al cospetto dell'ex Sarri, accarezzando nuovamente un passivo più pesante con Spinazzola ed ancora col macedone. Biancocelesti sterili e nervosi: espulso Noslin per doppio giallo, mentre a ridosso del 90' a farsi cacciare sono anche Marusic e Mazzocchi a causa di uno scambio di vedute tutt'altro che cortesi.

Il Napoli - dopo il blitz con la Roma - sbanca la Capitale per la seconda volta in 35 giorni, rispondendo al Milan e restando aggrappato al vertice della classifica. La nota stonata riguarda l'infortunio di Neres, andato ko da solo e vittima di un problema alla caviglia sinistra. Per la Lazio, invece, terza partita senza vittoria e zona Europa che si allontana.