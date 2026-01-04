Pubblicità
Lazio-Napoli 0-2, pagelle e tabellino: Politano e Spinazzola incontenibili, Noslin disastroso, Elmas e Lobotka ovunque, Zaccagni spento

Il Napoli - tra campionato e Supercoppa - inanella la quarta vittoria di fila, confermandosi in stato di grazia: Spinazzola e Rrahmani mandano al tappeto la Lazio. Espulsi Noslin, Marusic e Mazzocchi, Neres infortunato.

Il Napoli continua a correre. E lo fa nel miglior modo possibile.

In casa della Lazio matura il quarto successo tra campionato e Supercoppa, con uno 0-2 firmato da Spinazzola e Rrahmani che corona una prestazione maiuscola da parte dei campioni d'Italia, mai in sofferenza e dominanti per larghi tratti del match.

A sbloccare la sfida dell'Olimpico ci pensa l'ex giallorosso, che al volo accorre in area e fulmina sotto alle gambe Provedel capitalizzando un cross dalla destra di Neres. Il bis invece porta la firma del kosovaro, che alla mezz'ora - di testa - risponde presente su una punizione col contagiri disegnata da Politano.

Gli azzurri sfiorano il tris con Elmas (traversa) e nel secondo tempo sugellano la prova di forza e personalità sfoderata al cospetto dell'ex Sarri, accarezzando nuovamente un passivo più pesante con Spinazzola ed ancora col macedone. Biancocelesti sterili e nervosi: espulso Noslin per doppio giallo, mentre a ridosso del 90' a farsi cacciare sono anche Marusic e Mazzocchi a causa di uno scambio di vedute tutt'altro che cortesi.

Il Napoli - dopo il blitz con la Roma - sbanca la Capitale per la seconda volta in 35 giorni, rispondendo al Milan e restando aggrappato al vertice della classifica. La nota stonata riguarda l'infortunio di Neres, andato ko da solo e vittima di un problema alla caviglia sinistra. Per la Lazio, invece, terza partita senza vittoria e zona Europa che si allontana.

  • PAGELLE LAZIO

    Domenica difficile per Marusic (4,5, anche espulso) e Pellegrini (5) contro Spinazzola e Politano, Cataldi (5) annullato da Elmas, Zaccagni (5) spento, Noslin (4) spreca, difende male su palla inattiva e si becca il rosso: un disastro. Guendouzi (6) lotta e al 90' un suo tentativo sbatte contro il legno.

    VOTI LAZIO (4-3-3): Provedel 5,5; Marusic 4,5, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 5 (62' Lazzari 5,5); Guendouzi 6, Cataldi 5 (71' Belahyane sv), Basic 5; Cancellieri 5,5 (71' Isaksen sv), Noslin 4, Zaccagni 5 (87' Pedro sv). All. Sarri.

  • PAGELLE NAPOLI

    Elmas (6,5) - tra traversa e tris divorato - 'soffoca' Cataldi, si propone e cuce il gioco, Politano (7) corona una prova super con l'assist valso il raddoppio, Spinazzola (7) goal a parte è una scheggia. Neres (6,5) - fino all'infortunio -  solita variabile impazzita con passaggio decisivo da cui è nata la rete del vantaggio, Hojlund (6) si impegna ma non graffia, Lobotka e McTominay (7 e 6,5) con qualità e sostanza, mentre Juan Jesus (6) rimedia con gli interessi ad un primo tempo in affanno. Rrahmani (6,5) segna, ma dietro scricchiola. Mazzocchi (5) rovina un ingresso positivo rimediando il rosso diretto allo scadere.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5 (79' Buongiorno sv), Juan Jesus 6; Politano 7, Lobotka 7, McTominay 6,5, Spinazzola 7 (79' Gutierrez sv); Neres 6,5 (69' Mazzocchi 5), Elmas 6,5 (86' Lang sv); Hojlund 6 (86' Ambrosino sv). All. Conte.

  • TABELLINO LAZIO-NAPOLI

    LAZIO-NAPOLI 0-2

    Marcatori: 14' Spinazzola, 32' Rrahmani

    LAZIO (4-3-3): Provedel 5,5; Marusic 4,5, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 5 (62' Lazzari 5,5); Guendouzi 6, Cataldi 5 (71' Belahyane sv), Basic 5; Cancellieri 5,5 (71' Isaksen sv), Noslin 4, Zaccagni 5 (87' Pedro sv). All. Sarri.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5 (79' Buongiorno sv), Juan Jesus 6; Politano 7, Lobotka 7, McTominay 6,5, Spinazzola 7 (79' Gutierrez sv); Neres 6,5 (69' Mazzocchi 5), Elmas 6,5 (86' Lang sv); Hojlund 6 (86' Ambrosino sv). All. Conte.

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Zaccagni (L), Cataldi (L), Rrahmani (N), Romagnoli (L)

    Espulsi: 81' Noslin (L) per doppia ammonizione; 88' Marusic (L) e Mazzocchi (N) per reciproche scorrettezze

0