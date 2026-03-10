Lazio-Milan gratis e in chiaro su DAZN: come fare per vedere la gara del 15 marzo per i non abbonati

Questo è il comunicato diramato da DAZN:

"Sarà il big match della 29esima giornata di Serie A, Lazio-Milan la quarta partita trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita. Previsto per domenica 15 marzo alle 20.45, il match, in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento sportivo, sarà visibile in chiaro, ampliando così l’accesso degli appassionati a uno degli incroci più attesi del turno di campionato.

Sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria per 1-0 ottenuta nel derby della Madonnina contro l’Inter capolista, il Milan di Massimiliano Allegri è alla ricerca dei tre punti per mandare un chiaro messaggio alla classifica, consolidare il secondo posto e puntare ad avvicinarsi ai cugini per una lotta scudetto che non ha ancora nulla di deciso. Dall’altro lato del campo, la Lazio di Maurizio Sarri arriva all’appuntamento dopo la vittoria per 2-1 ottenuta ieri sera contro il Sassuolo.

Ad accompagnare gli spettatori durante Lazio-Milan sarà la coppia formata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre il racconto a bordocampo sarà affidato a Tommaso Turci per vivere ogni emozione a ridosso del terreno di gioco. Il prepartita si accenderà già dalle 19:30 con Fuoriclasse – Powered by Haier TV dove, nello studio virtuale insieme a Diletta Leotta, ci saranno Massimo Ambrosini, il "profeta" Hernanes e Davide Bernardi. Ad arricchire il dibattito tecnico ci sarà anche Simone Pianigiani, già voce di riferimento di DAZN per i grandi appuntamenti del basket europeo, che metterà la propria visione strategica e l'esperienza da coach plurititolato al servizio del calcio per offrire un’analisi tattica inedita e trasversale sulle dinamiche del match. Un appuntamento che accompagnerà i tifosi anche nel post-partita per analizzare quanto successo in campo e fare il punto sull’intera giornata di campionato.

La sfida dell'Olimpico si aggiunge così alla programmazione di match visibili anche in modalità gratuita per la stagione 2025/2026, che ha già visto protagonisti partite come Milan-Roma, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter".