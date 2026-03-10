Goal.com
Stefano Silvestri

Lazio-Milan gratis e in chiaro su DAZN: come fare per vedere la gara del 15 marzo per i non abbonati

DAZN ha annunciato che la trasmissione di Lazio-Milan, posticipo domenicale della ventinovesima giornata, sarà visibile gratuitamente anche per chi non è abbonato: come vedere la gara dell'Olimpico.

Lazio-Milan è un'esclusiva DAZN e si giocherà, in posticipo domenicale, il 15 marzo alle 20.45. La novità è semmai un'altra: la gara dell'Olimpico tra la formazione di Maurizio Sarri e quella di Massimiliano Allegri sarà visibile gratuitamente.

Ad annunciarlo è stata la stessa DAZN, che in mattinata ha diramato un comunicato: il match tra Lazio e Milan, valido per la ventinovesima giornata di Serie A, sarà visibile anche in chiaro, e dunque sarà fruibile anche da chi non possiede un abbonamento alla piattaforma.

Ecco dunque come fare e i passi da seguire per vedere in chiaro e gratis Lazio-Milan di domenica 15 marzo.

  • IL COMUNICATO DI DAZN

    Questo è il comunicato diramato da DAZN:

    "Sarà il big match della 29esima giornata di Serie A, Lazio-Milan la quarta partita trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita. Previsto per domenica 15 marzo alle 20.45, il match, in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento sportivo, sarà visibile in chiaro, ampliando così l’accesso degli appassionati a uno degli incroci più attesi del turno di campionato.

    Sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria per 1-0 ottenuta nel derby della Madonnina contro l’Inter capolista, il Milan di Massimiliano Allegri è alla ricerca dei tre punti per mandare un chiaro messaggio alla classifica, consolidare il secondo posto e puntare ad avvicinarsi ai cugini per una lotta scudetto che non ha ancora nulla di deciso. Dall’altro lato del campo, la Lazio di Maurizio Sarri arriva all’appuntamento dopo la vittoria per 2-1 ottenuta ieri sera contro il Sassuolo.

    Ad accompagnare gli spettatori durante Lazio-Milan sarà la coppia formata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre il racconto a bordocampo sarà affidato a Tommaso Turci per vivere ogni emozione a ridosso del terreno di gioco. Il prepartita si accenderà già dalle 19:30 con Fuoriclasse – Powered by Haier TV dove, nello studio virtuale insieme a Diletta Leotta, ci saranno Massimo Ambrosini, il "profeta" Hernanes e Davide Bernardi. Ad arricchire il dibattito tecnico ci sarà anche Simone Pianigiani, già voce di riferimento di DAZN per i grandi appuntamenti del basket europeo, che metterà la propria visione strategica e l'esperienza da coach plurititolato al servizio del calcio per offrire un’analisi tattica inedita e trasversale sulle dinamiche del match. Un appuntamento che accompagnerà i tifosi anche nel post-partita per analizzare quanto successo in campo e fare il punto sull’intera giornata di campionato.

    La sfida dell'Olimpico si aggiunge così alla programmazione di match visibili anche in modalità gratuita per la stagione 2025/2026, che ha già visto protagonisti partite come Milan-Roma, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter".

  • COME VEDERE LAZIO-MILAN GRATIS

    Sempre DAZN ha spiegato i modi per registrarsi a DAZN per chi non è abbonato e vedere gratuitamente Lazio-Milan.

    COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN 

    Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone.  

    Come registrarsi da desktop/mobile. 

    Vai su Dazn.com, clicca sull'immagine del match Lazio – Milan in evidenza in home page e "Registrati Gratis"; successivamente, inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. 

    Come registrarsi da Smart TV. 

    In avvicinamento al match, apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su “Guarda Gratis”, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.  

    Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

    Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in diretta in modalità gratuita delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

  • COSA CAMBIA PER GLI ABBONATI

    Lazio-Milan sarà dunque messa a disposizione in maniera completamente gratuita a chi non possiede una sottoscrizione valida a DAZN. Per chi è già in possesso di un abbonamento, invece, che cosa cambia?

    La risposta è semplice: nulla. I clienti DAZN potranno sfruttare come al solito il rispettivo piano di abbonamento e vedere la partita dell'Olimpico sia scaricando l'app su un moderno televisore che su un qualsiasi dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet), con l'alternativa dell'accesso al sito ufficiale della piattaforma.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0