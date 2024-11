Lazio-Ludogorets dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Continua il percorso europeo dei biancocelesti, che nel corso della quinta giornata di Europa League ospiteranno la formazione bulgara all'Olimpico.

Torna l'Europa League e la Lazio scende in campo all'Olimpico di Roma per difendere il primato in classifica: i biancocelesti se la vedranno con il Ludogorets, formazione bulgara che fin qui ha ottenuto un solo punto in quattro gare europee.

La squadra di Marco Baroni si trova in testa a punteggio pieno e nell'ultima gara ha battuto il Porto per 2-1 grazie alle reti di Alessio Romagnoli e Pedro.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.