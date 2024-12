Lazio-Inter nel ricordo di Mihajlovic: emozione all'Olimpico tra immagini, striscioni e lacrime

Lazio vs Inter

La partita di Serie A si gioca a due anni dalla scomparsa di Mihajlovic, che in Italia ha giocato gli ultimi anni proprio con Lazio e Inter.

Due anni fa, 16 dicembre 2022, moriva Sinisa Mihajlovic. Dopo aver lottato contro la leucemia a lungo, alla fine l'allenatore ed ex calciatore è scomparso a Roma. Lazio-Inter si gioca proprio due anni dopo quel triste evento.

In campo le ultime due squadre con cui Mihajlovic ha giocato, prima di intraprendere una carriera durata quindici anni e conclusasi con il periodo al Bologna, da cui era stato esonerato per far spazio a Thiago Motta.

Prima della partita dell'Olimpico tra Lazio e Inter, squadre in cui Mihajlovic ha giocato rispettivamente nel periodo 1998-2004 e 2004-2006, lo stadio capitolino ha ricordato il proprio idolo tramite delle immagini nel maxischermo. Ma non solo.