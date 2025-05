Lazio e Fiorentina a pari punti, chi va in Europa e cosa serve ai viola per qualificarsi alla Conference League

Le due squadre sono divise da appena tre punti in classifica e all'ultima giornata potrebbe esserci l'aggancio viola: cosa accadrebbe in questo caso?

L'ultima chiamata. Tra venerdì e domenica, escludendo una lotta Scudetto che potenzialmente potrebbe anche allungarsi con uno spareggio, tutti gli altri verdetti verranno ufficialmente definiti. Anche in zona Europa.

Tra le squadre che non sanno ancora se e in quale competizione europea giocheranno nella prossima stagione ci sono la Lazio e la Fiorentina: due delle formazioni, appunto, il cui destino si deciderà in maniera compiuta negli ultimi 90 minuti del campionato.

La squadra di Marco Baroni e quella di Raffaele Palladino sono in corsa per un posto in Europa in un contesto ingarbugliato, specialmente per i biancocelesti. Al momento questi ultimi sono sesti con tre punti di vantaggio sui viola: in ballo in questo caso c'è un posto in Conference League.

L'articolo prosegue qui sotto

Cosa accadrebbe in caso di arrivo a pari punti tra Lazio e Fiorentina? Chi andrebbe in Conference e chi invece rimarrebbe senza coppe nella prossima stagione?