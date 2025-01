Lazio-Como 1-1, pagelle e tabellino: Cutrone non molla mai, Tchaouna rovina tutto

Lazio vs Como

I lariani rovinano la festa dei 125 anni della Lazio, strappando un punto importante all'Olimpico: alla rete di Dia risponde quella di Cutrone.

La prima giornata del girone di ritorno di Serie A viene inaugurata dall'anticipo tra Lazio e Como.

Il match è subito vivace, con gli ospiti che vanno più volte vicini al goal, prima con una duplice occasione per Nico Paz, poi con un palo colpito di testa da Marc Kempf. Proprio il giovane trequartista ex Real Madrid è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla caviglia dopo un duro intervento di Samuel Gigot.

La gara si sblocca al 34' con i biancocelesti che recuperano alto il pallone e con Mattéo Guendouzi che serve in area Boulaye Dia: l'attaccante senegalese si gira in un fazzoletto e batte Jean Butez con il mancino verso l'angolino basso di sinistra.

Nella ripresa il match cambia faccia: Loum Tchaouna si fa ammonire due volte nel giro di un paio di minuti, lasciando la Lazio in 10 uomini. Gli ospiti allora ci credono, alzando il pressing nella metà campo avversaria: la squadra di Cesc Fabregas alla fine viene premiata, con Gabriel Strefezza che trova in area Patrick Cutrone, che di testa deve solo appoggiare in rete.

Nel finale sono i padroni di casa a spingere alla ricerca della vittoria nonostante l'inferiorità numerica, senza però trovare il raddoppio: all'Olimpico finisce 1-1.